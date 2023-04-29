После результативной победы Динамо над Металлистом отрыв луганского клуба от киевлян сократился до 2 баллов. Поэтому номинальные хозяева стремились восстановить статус-кво. Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Черноморец на "Футбол 24", стартовал в 13:00. Подопечные ван Леувена забили со второго удара в створ ворот. Бенефис арендованного у Динамо опорника в высоком прессинге. Сперва Бражко перехватил мяч на правом фланге, но не смог прошить Непогодова. А на 16 минуте Владимир надавил на одесситов уже слева, после чего отдал роскошный разрезной пас. Герреро свой первый же шанс реализовал.

Шахтер уверенно победил Колос, оторвавшись от СК Днепр-1 на восемь очков – Бондаренко забил и сделал еще два гола

Впоследствии панамский форвард не реализовал несколько выгодных моментов, а забитых мячей могло быть значительно больше. Черноморец продолжал попытки выйти из обороны через пас и розыгрыши, а Заря все чаще ловила на ошибках. С тем лишь изменением, что потери происходили в середине поля. Даже не сосчитать, сколько шансов луганский клуб получил в переходных фазах. Одна за другой накатывались волны контратак по центру. Однако то Герреро принимал неверные решения, то Булеца, Русин и Антюх не могли получше распорядиться большинством вкупе с огромным пространством.

Когда одесситы, казалось, смогли стабилизировать ситуацию, Русин запрессинговал в центре, Антюх подхватил и бахнул издали. Блестящий удар выкупленного у Динамо вингера не оставил Непогодову никаких шансов на спасение. Черноморец вернулся в игру после идеального навеса бельгийца с правого фланга. Бадибанга подал точно на голову Ермакову. Это было довольно логично, ведь Заря со временем сдала, а после перерыва начала все больше прижиматься к своим воротам, пропуская удар за ударом. Постепенно фавориты начали приходить в себя, и уже Русин испортил несколько моментов.

А далее случился момент матча. Герреро отыграл метров 3 рывком с центра поля, обогнав последнего защитника. Панамец выкатил Антюху, который в касание не пробил, а дальше уже вынужден был отлепляться от цепких защитников, один из которых выбил с линии пустых ворот. Команда Григорчука не забывала огрызаться, возлагая свои основные надежды на проходы и удары Авагимяна. Как ни странно, но оба соперника большинство моментов создавали на быстрых контратаках. В позиционном наступлении не очень клеилось ни у тех, ни у других.

И тут Герреро оформляет 3+3 по системе гол плюс пас в своем 6 матче в УПЛ. Трансфер 2023 года в чемпионате Украины, не иначе. Панамец, который до того забивал победные мячи в ворота Динамо и СК Днепр-1, обыгрался с Антюхом на правом фланге, продрался в штрафную и выкатил под 8 результативный удар Назария Русина в сезоне. Заря набирает 49 баллов, восстанавливая 5-очковый отрыв от Динамо и отставая на 2 от Днепра-1, дожимающего таки Ингулец. Черноморец с 23 пунктами остается на грани безопасной от вылета зоны. Издевательский для киевлян факт: арендованные и проданные в луганский клуб динамовцы оформили 2 гола плюс ассист в отчетной встрече.

Динамо в большинстве переиграло аутсайдера УПЛ – аномальные герои спасают дебют Шовковского с неоднозначным судейством