Ворскла та Рух не змогли виявити сильнішого у поєдинку 23-го туру УПЛ. Читайте звіт про поєдинок Рух – Ворскла на "Футбол 24".

Команди підходили з різним настроєм до гри: Рух не знає смаку перемог вже в 7 матчах, тоді як Ворскла вигравала у трьох поспіль поєдинках. Полтавці на правах фаворита були більш активним в атаці та створив непоганий момент на 10 хвилині, але Кане після пасу Сефері пробив трохи повз ворота.

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Ближче до середини тайму Рух створив дві нагоди – Ісенко потягнув удар Климчука, а Лях після подачі кутового пробив трохи повз. Найкращий момент виник на 33 хвилині – Челядін перехопив передачу Паньківа, але не зміг покарати за помилку, пробивши у воротаря. В підсумку, перша частина гри завершилась без голів.

На старті другої половини Ворскла змогла повести в рахунку. Класна комбінація за участі Олійника, Кане та Степанюка завершилась простим голом останнього. Після цього Рух більшими силами пішов уперед, але забити так і не вдалось до 90 хвилини. Климчук отримав м'яч у штрафному та підпрацював його головою, а Яворський пішов на снаряд ногою, зачепивши нападника. Сергій був вилучений з поля, а "український Гріліш" не залишив шансів Ісенку.

Таким чином, Рух з 19 очками залишився у зоні вильоту, а Ворскла з 30 пунктами розташувалась вже на сьомій сходинці – у паралельній грі Кривбас обіграв Олександрію з рахунком 2:1 та випередив полтавців на 1 бал.

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