Олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к Олимпиаде-2024 встретится с пятым соперником на товарищеском турнире.

Матч Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 начнется в 19:15 по киевскому времени. Турнир Maurice Revello проходит очень успешно для команды Ротаня – четыре победы в четырех матчах и выход в финал.

Украина одолела Японию благодаря феерии экс-бойца ТрО и Хланя – 11:1 приносят команде Ротаня финал престижного турнира

Смотреть прямую трансляцию финального матча можно прямо в этой новости на "Футбол 24". Tournoi Maurice Revello – товарищеский турнир, с помощью которого команда Руслана Ротаня готовится к Олимпиаде-2024. В четырех предыдущих матчах Украина разбила Индонезию U-20, Италию U-21, Панаму U-23 и Японию U-19 с общим счетом 11:1.

Стартовый состав Украины: Фесюн – Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк – Рубчинский – Федор, Шостак – Великан, Сикан, Хлань.

Запасные: Ермаков, Синчук, Павлюк, Очеретько, Ярмолюк, Сигеев, Краснопир, Кучерявый.