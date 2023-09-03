Рух и Металлист 1925 не смогли выявить сильнейшего в поединке 6-го тура УПЛ. Отчет о встрече читайте в этой новости на "Футбол 24".

Поединок начался в достаточно неторопливом темпе. Инициативой владел Рух на правах фаворита и хозяина поля, однако Металлист 1925 не отсиживался в обороне. Более того, харьковчане повели в счете на 25 минуте: образцовая быстрая атака, Ростислав Русин получил мяч вблизи штрафной соперника, сместился в центр и попал обводящим ударом в угол ворот.

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Однако, Рух через 5 минут отыгрался. Правда, забил защитник Металлиста 1925 Жичиков – именно от него, а не от Плюмана мяч оказался в воротах. Первый тайм так и завершился со счетом 1:1. После перерыва Рух продолжил более остро атаковать, однако ударам не хватало точности.

На 73-й минуте Металлист 1925 остался в меньшинстве. Мартынюк решил прорваться в штрафную Руха и упал, а судья увидел в этом эпизоде симуляцию. Но даже несмотря на численное преимущество львовяне так и не смогли вырвать победу.

Таким образом, Рух набрал 11 очков и расположился на 4 месте, а Металлист 1925 с 7 пунктами остался девятым, опережая Динамо (которое провело на 2 поединка меньше).

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