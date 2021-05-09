В рамках 26-го тура УПЛ СК Днепр-1 и Рух расписали ничью – как и Львов с Олимпиком. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украины 2020/21, 26-й тур

Львов – Олимпик – 1:1

Голы: Ренан, 27 – Хамелюк, 86

СК Днепр-1 – Рух – 1:1

Голы: Чуже, 60 – Кондраков, 90+6 (пен)

В последнем туре УПЛ 2020/21 у Львова, СК Днепр-1 и Руха серьёзных турнирных задач уже не было, но поражение Александрии позволяло им зацепиться за высокое седьмое место. Учитывая проблемы команд в текущем сезоне, такой финал мог считаться успехом. Перед стартовым свистком диспозиция претендентов была такой: днепровцы шли восьмыми с 29 очками, "горожане" держались ниже с 28 пунктами, а подопечные Ивана Федыка имели только 27.

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Львову в родных стенах необходимо было переиграть демотивированный Олимпик, который в среду пропустил три гола от Руха за 26 минут. Бороться гостям было не за что, ведь они сохранили прописку в УПЛ и по таблице уже не поднялись бы выше – впрочем, неплохие удары Бенито и Тейшейры на 16-17-й минутах могли вывести "олимпийцев" вперёд. Хозяева наказали за расточительность голом на 27-й: Чирьяк со штрафного пробил точно в девятку, Альими парировал, а Ренан тут же сыграл на добивании – 1:0!

Альваренга ударом со своего стандарта мог сравнять, однако мяч пролетел над перекладиной. В итоге, на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе "горожан". Второй же тайм оказался не таким весёлым: у Львова было несколько перспективных прострелов и несложный удар Эрнеста на 60-й минуте с левого края штрафной, а Олимпик мог заработать пенальти на 71-й – впрочем, падение Тейшейры после эффектного слалома перед чужими воротами не впечатлило арбитрку-дебютантку Анастасию Романюк.

Дончане под конец встречи выглядели активнее, но им чего-то не хватало. Роман Санжар на 85-й минуте решил добавить к атаке Хамелюка – и это сработало уже через несколько секунд! Олимпику удалось сравнять в результате классного прохода Драме, паса пяткой от Бенито и мощного удара Хамелюка – 1:1! Этот гол оказался последним. Ничья!

В параллельной встрече СК Днепр-1 принимал Рух. До перерыва нельзя было говорить о преимуществе какой-то из команд – и днепровцы, и львовяне больше занимались перекатом мяча, чем его продвижением. Впрочем, у хозяев в стартовые 40 минут моментов практически не возникало (исключая неточный дальний удар Дубинчака), а вот гости могли забивать трижды. Так, на 19-й Мысык вышел почти один на один с Юрчуком (голкипер спас "спортклуб"), на 26-й тоже самое мог повторить Бойчук (его накрыли защитники), а на 40-й Притула переиграл Сватка, из пределов штрафной пробив в правый угол – немного неточно!

СК Днепр-1 мог наказать за расточительность на 44-й минуте в результате подачи с углового, которую замкнул Довбик, но мяч пролетел над перекладиной.В итоге, на перерыв команды отправились без забитых голов, однако во втором тайме подопечные Игора Йовичевича начали атаковать и комбинировать гораздо эффективнее. На 60-й минуте активность днепровцев вылилась во взятие ворот: Чуже подхватил мяч на своей половине, протащил его правым флангом в штрафную, качнул зашитника и пробил в дальний угол – 1:0!

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Обе команды после этого могли изменить счет. Так, Федорчук на 72-й минуте закрутил мяч со стандарта в девятку, но Юрчук спас хозяев – те ответили контратакой 2-в-1, которую запорол Довбик (Чуже мог отличиться, если бы получил пас). На 88-й Цуриков должен был забивать в результате классной комбинации с вбеганием в штрафную, однако Андрей выстрелил выше ворот. Уже в компенсированное время Довбик вывалился на свидание с Бандурой – впрочем, Артём отпустил сферу от себя.

Рух же не сдался под давлением, а заработал пенальти на 90+6-й минуте. Кондраков, получив по ногам в штрафной, сам же и взялся наказывать за фол – 1:1! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

Таким образом, седьмое место завоевал СК Днепр-1, набравший 30 очков и обошедший Александрию. Львов завершил на восьмой строчке, набрав 29 зачётных баллов, а Рух, имея 28 пунктов, занял десятую позицию в турнирной таблице. Олимпик, имея 22 очка в активе, остался предпоследним.

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