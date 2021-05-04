Вингер "горожан" Максим Грисьо рассказал, что помогло его команде удачно сыграть на финишной прямой чемпионата, несмотря на очень плотный график.

"Немного обидно, что соперничество в чемпионате УПЛ уже близится к завершению. Ведь в последних четырех турах Львов набрал хорошую скорость, одержав три победы при одной ничьей.

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Лучше нас этот отрезок преодолели только киевские динамовцы. Удачно складывается этот сезон и для меня, имею постоянную игровую практику, за исключением тех случаев, когда был дисквалифицирован. Могу сказать, что мне удалось найти свою команду, с таким нетерпением жду каждого матча, каждой тренировки.

Прежде всего, отмечу отличный микроклимат во Львове и это несмотря на то, что у нас в команде много легионеров. Как с ними общаемся? С бразильцами – на украинском языке, большинство из них уже не первый год в команде и неплохо разговаривают. С Махмутовичем, Чиряком, Михоби, Эрнестом – на английском. Никаких проблем, было бы желание.

Что изменилось с появлением у руля Анатолия Бессмертного? Стали больше внимания уделять игровым упражнениям, контролю мяча. Это пошло на пользу. Если раньше действовали вторым номером, то сейчас часто берем на вооружение и позиционное наступление", – сказал Грисьо в комментарии Meta Ratings.

Напомним, после 24-х туров Львов в турнирной таблице УПЛ идет девятым, имея в своем активе 28 очков.

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