Форвард СК Днепр-1 Алексей Хобленко в ближайшее время может покинуть чемпионат Украины.

Как известно, в приглашении 27-летнего форварда заинтересован норвежский Стабек. Сам Хобленко также заинтересован в таком развитии карьеры.

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По информации fcdnipro.com, переход может состояться в ближайшие дни. Украинец отправится в аренду, но Стабек будет иметь право выкупить контракт. Прошлый сезон команда завершила в середине турнирной таблицы чемпионата Норвегии.

Добавим, что воспитанник Динамо уже имеет иностранный опыт, ведь в свое время выступал за польский Лех и брестское Динамо. В нынешнем сезоне Хобленко сыграл за СК Днепр-1 18 матчей, в которых забил 4 гола.

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