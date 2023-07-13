Контрольные матчи

Минай – Рух – 0:1

Гол: Нейпепиев, 23

Нереализованный пенальти: Карабин, 40 (Рух)

СК Днепр-1 – Рух – 4:0

Голы: Мирошниченко, 32, Довбик, 52, 59, Когут, 88

Рух двумя разными составами провел контрольные поединки с Минаем и СК Днепр-1. Первая игра была против закарпатского клуба, которая завершилась минимальной победой львовской команды. Единственный гол во встрече забил Нейпепиев. Перед перерывом Рух мог удвоить преимущество, но Карабин не смог реализовать пенальти (отразил голкипер).

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А во второй встрече "желто-черные" сыграли с СК Днепр-1. Вице-чемпионы Украины разбили Рух со счетом 4:0. В первом тайме Мирошниченко вывел днепрян вперед. Довбык после перерыва оформил дубль за 7 минут, а Когут на 88 минуте поставил точку во встрече.

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