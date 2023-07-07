Профессиональная футбольная лига объявила об участии в третьем по силе дивизионе еще пары коллективов.

Согласно решению Центрального совета ПФЛ и в соответствии с решением очередной ХХХІ Конференции ПФЛ от 21 июня 2023 года команды Рух-2 (Львов) и Карпаты-2 (Львов) включены в состав участников соревнований среди команд клубов Второй лиги сезона 2023/24, сообщает официальный сайт организации.

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Таким образом, на старт соревнований выйдет 15 команд Второй лиги (в прошлом сезоне в турнире участвовало 10 коллективов): Николаев 1920 (экс-ВАСТ) (Николаев), Дружба (Мировка), Звягель (Звягель), Кремень-2 (Кременчуг), Кудровка (Кудровка), Локомотив (Киев), Металлург-2 (Запорожье), Нива (Винница), Реал Фарма (Одесса), Скала 1911 (Стрый), Тростянец (Тростянец), Чайка (Петропавловская Борщаговка), ЮКСА (Киев), Карпаты-2 и Рух-2.

Базовая дата начала чемпионата – 6 августа 2023 года.

Напомним, жеребьевка календаря соревнований во Второй лиге состоится в пятницу, 7 июля. Начало в 12:00.

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