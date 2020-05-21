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Рух проведет собственные трансляции матчей против Динамо и Шахтера

19:03 31 Читати українською
Рух проведет собственные трансляции матчей против Динамо и Шахтера
Григорий Козловский / Сайт Руха

Болельщики смогут посмотреть контрольные поединки Руха против двух грандов – Динамо и Шахтера.

 

Президент "желто-черных" Григорий Козловский анонсировал показ обоих игр на клубном YouTube-канале.

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Матч против Динамо в Киеве на стадионе имени Лобановского состоится уже завтра, 22 мая, начало в 14:00. Через два дня после этого (24 мая) Рух испытает себя против Шахтера на базе в Святошино – стартовый свисток в 11:00. "Горняки" также проведут трансляцию этой встречи.

Добавим, что все украинские клубы уже более двух месяцев остаются без официальных игр из-за пандемии коронавируса.

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Теги
Рух Рух Динамо Киев - Рух Шахтер - Рух Первая лига Григорий Козловский
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