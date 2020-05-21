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Рух проведе власні трансляції матчів проти Динамо і Шахтаря

19:03 257 Читать на русском
Рух проведе власні трансляції матчів проти Динамо і Шахтаря
Григорій Козловський / Сайт Руха

Вболівальники матимуть змогу подивитись контрольні поєдинки Руху проти двох грандів – Динамо і Шахтаря.

 

Президент "жовто-чорних" Григорій Козловський анонсував показ обох ігор на клубному YouTube-каналі.

Арена Львів підтвердила домовленість з Рухом

Матч проти Динамо у Києві на стадіоні імені Лобановського відбудеться вже завтра, 22 травня, початок о 14:00. Через два дні після цього (24 травня) Рух випробує себе проти Шахтаря на базі в Святошині – стартовий свисток об 11:00. "Гірники" також проведуть трансляцію цієї зустрічі.

Додамо, що всі українські клуби вже понад два місяці залишаються без офіційних ігор через пандемію коронавірусу.

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Теги
Рух Рух Динамо - Рух Шахтар - Рух Перша ліга Григорій Козловський
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