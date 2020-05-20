Арена Львов подтвердила договоренность с Рухом

Львовский Рух уже понемногу готовится к следующему сезону УПЛ.

Директор Арены Львов Юрий Майборода заявил, что стадион имеет договоренность с Рухом, сообщает Tribuna.

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Львовский клуб хочет проводить домашние матчи на Арене со следующего сезона при условии, если команда сможет выйти в УПЛ.

Напомним, Рух сейчас лидирует в турнирной таблице Первой лиги после 19-ти туров. По информации СМИ, большинство клубов второго по силе дивизиона Украины выступают против возобновления турнира, а текущая ситуация в таблице станет итоговой.

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