Шахтер – Рух: где смотреть первый матч "горняков" за 2 месяца

24 мая Шахтер и львовский Рух проведут товарищеский матч. Прямую видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть в прямом эфире.

Как известно, Шахтер и Рух договорились о проведении товарищеского матча. Встреча пройдет в воскресенье, 24 мая, на территории тренировочного комплекса Святошино в Киеве. Игра стартует в 11:00, информирует официальный сайт Шахтера.

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В прямом эфире матч можно будет посмотреть только на Shakhtar TV – клубном телеканале "горняков", который доступен в сети компании Воля, а также на платформе OLL.TV.

К слову, последний матч Шахтера датирован еще 15 марта – тогда команда Луиша Каштру минимально уступила Заре в 23 туре Премьер-лиги.

Напомним, Шахтер и Рух являются лидерами УПЛ и Первой лиги соответственно.

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