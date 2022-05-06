"Желто-черные", которые по потерянным очкам являются лидерами чемпионата U-19, инициируют доигрывание своих трех пропущенных поединков. Цель клуба – получить путевку в Юношескую лигу УЕФА 2022/23. Письмо с просьбой рассмотреть такую ​​возможность Рух направил в УПЛ. Об этом сообщил Роман Бебех в Telegram-канале Бомбардир.

УПЛ имеет три варианта проведения сезона 2022/23, – журналист

На момент полномасштабного вторжения россиян ситуация на вершине чемпионата Украины U-19 была следующей:

1. Динамо – 46 очков (19 матчей)

2. Шахтер – 43 очка (18 игр)

3. Рух – 41 очко (16 поединков)

Если бы Рух выиграл три своих матча, то возглавил бы турнирную таблицу юношеского первенства. Львовский клуб стремится сыграть эти поединки и готов взять на себя организацию матчей.

Для безопасности футболистов Рух предлагает играть в Польше. Соперниками львовян должны были стать Ингулец, Днепр-1 и Колос. В настоящее время УПЛ проводит опрос клубов касательно этой ситуации, а окончательное решение примет исполком УАФ.

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