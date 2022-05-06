"Ситуация развивается. Есть три варианта. Наименее вероятный – что клубы разделятся на 2-3 и пойдут играть в другие чемпионаты. Говорят, что этот вариант сложный логистически, мало клубов его поддерживают. Возможно, он вообще даже не будет обсуждаться.

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Второй – средняя вероятность. То, что сыграем в нескольких городах на западе Украины. Для этого нужно, чтобы война как-то остановилась, хотя на самом деле это не столь уж трудно. К августу возможен вариант, когда военное положение будет только в определенных областях, и теоретически можно играть.

Самый вероятный вариант, который называют в кулуарах – все-таки играть за границей. Скорее всего, Турция. Поехать, найти там нормальное недорогое жилье и проводить чемпионат, пока не будет возможности вернуться", – рассказал Болотников в эфире KDK.

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно во всех дивизионах Украины. Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла должны получить путевки в еврокубки в соответствии с официальным распределением мест в турнирной таблице.

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