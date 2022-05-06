Львівський клуб налаштований поборотися за путівку в Юнацьку лігу УЄФА 2022/23.

"Жовто-чорні", які за втраченими очками є лідерами чемпіонату U-19, ініціюють догравання своїх трьох пропущених поєдинків. Мета клубу – отримати путівку в Юнацьку лігу УЄФА 2022/23. Лист із проханням розглянути таку можливість Рух направив в УПЛ. Про це повідомив Роман Бебех у Telegram-каналі Бомбардир.

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На момент повномасштабного вторгнення росіян ситуація на вершині чемпіонату України U-19 була наступною:

1. Динамо – 46 очок (19 матчів)

2. Шахтар – 43 очки (18 ігор)

3. Рух – 41 очко (16 поєдинків)

Якщо б Рух виграв три свої матчі, то очолив би турнірну таблицю юнацької першості. Львівський клуб прагне зіграти ці поєдинки і готовий взяти на себе організацію матчів.

Для безпеки футболістів Рух пропонує грати у Польщі. Суперниками львів'ян мали стати Інгулець, Дніпро-1 та Колос. Наразі УПЛ проводить опитування клубів щодо цієї ситуації, а остаточне рішення прийме виконком УАФ.

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