Украинский форвард Сергей Панченко продлил контракт с Рухом, сообщает официальный сайт команды.

Лидер Руха выбыл до конца сезона – в прошлый раз его травма сорвала трансфер в Милан

18-летний нападающий пролонгировал сотрудничество с "черно-желтыми" до 31 декабря 2028 года. Интересно, что игроком интересовалось сразу три немецких клуба – Унион Берлин из Бундеслиги, а также представители второй Бундеслиги Ганновер и Айнтрахт Брауншвейг.

"Да, это правда. Эти клубы интересовались мной и общались с моим окружением. Впрочем, у меня и так был длительный контракт с Рухом, который в итоге мы продлили, поэтому до конкретных предложений дело не дошло", – отметил Панченко.

Напомним, в текущем сезоне Сергей провел 7 матчей за Рух U-19, в том числе 4 из них в Юношеской лиге УЕФА (1 гол). Еще 3 поединка он сыграл за Рух-2 во Второй лиге (1 результативная передача). За сборную Украины U-19 оформил 2 гола и 1 ассист в 5 играх.

"Рух очень круто разрулил эту проблему": Вацко рассказал, как львовяне обогатились на демарше легионера