Полузащитник Руха Марко Сапуга долго не поможет своей команде на футбольном поле.

Капитан львовян получил тяжелую травму во вчерашнем товарищеском матче против австрийского Штурма. Дальнейшее медобследование подтвердило у Марка разрыв передней крестообразной связки. пресс-служба Руха.

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По прогнозам врачей, ориентировочное время восстановления от такой травмы составляет 7-8 месяцев. Так что Сапуга уже не сможет помочь своей команде в этом сезоне. На следующей неделе Марка ждет операция в Варшаве у одного из ведущих хирургов спортивной медицины в Европе.

Следует заметить, что Марко Сапуга – один из самых перспективных игроков Руха. Год назад его хотел купить Милан. Клубы якобы уже закрыли сделку, но игрок получил травму и переговоры свернули. Позже с предложением выходило Динамо, но львовяне попросили 7 миллионов евро за этот трансфер. Столичный клуб такие условия не устроили.

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