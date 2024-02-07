Український форвард Сергій Панченко продовжив контракт з Рухом, повідомляє офіційний сайт команди.

Лідер Руха вибув до кінця сезону – минулого разу його травма зірвала трансфер у Мілан

18-річний нападник пролонгував співпрацю з "чорно-жовтими" до 31 грудня 2028 року. Цікаво, що гравцем цікавилось одразу три німецькі клуби – Уніон Берлін з Бундесліги, а також представники другої Бундесліги Ганновер та Айнтрахт Брауншвайг.

"Так, це правда. Ці клуби цікавились мною та спілкувались з моїм оточенням. Втім у мене і так був тривалий контракт з Рухом, який у підсумку ми продовжили, тож до конкретних пропозицій справа не дійшла", – зазначив Панченко.

Нагадаємо, у поточному сезоні Сергій провів 7 матчів за Рух U-19, зокрема 4 з них у Юнацькій лізі УЄФА (1 гол). Ще 3 поєдинки він зіграв за Рух-2 у Другій лізі (1 результативна передача). За збірну України U-19 оформив 2 голи і 1 асист у 5 іграх.

"Рух дуже круто розрулив цю проблему": Вацко розповів, як львів'яни збагатились на демарші легіонера