"За зимнее трансферное окно Рух потерял двух футболистов, которые были ключевыми игроками середины поля команды в первом круге. Потому что есть травма Сапуги, но ведь и Эдсон покинул Рух. Его отдали в аренду в Мексику – в клуб Хуарес.

Полузащитник Руха официально перебрался в чемпионат Мексики

Эдсон очень нравился на позиции опорника, очень сбалансированный футболист – и на оборону, и на атаку. Но какой-то немного странный, знаете ли. Лишь в декабре он продлил контракт с Рухом, а потом уехал в отпуск на родину и закрутил пластинку, что уже не хочет играть в Украине. Видите ли, ему страшно, дискомфортно психологически. Ну, короче вот такая вот история.

Насколько мне известно, Рух очень круто разрулил эту проблему, потому что за аренду Эдсона Хуарес заплатил (или заплатит – не знаю, прошли ли уже деньги) 300 тысяч евро. Плюс право выкупа за миллион евро и плюс Рух получит 30% от следующей продажи игрока. Поэтому получилось так, что, кругом-бегом, Рух с геморроя на Эдсоне получил неплохой профит", – рассказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, контракт Эдсона с Рухом действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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