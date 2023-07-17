– Мы готовы полностью покрыть продакшн УПЛ ТВ, без использования доли клубов по беттинговым правам и контракту титульного спонсора лиги – Vbet. В первый год планируем создать максимально открытый доступ для зрителей, чтобы популяризировать продукт и сформировать клиентскую базу. А потом уже переориентировать его на мультиплатформенную модель через всех актуальных игроков на рынке услуг ОТТ.

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– Как вы планируете отбивать расходы?

– Сейчас не думаем об этом. Для запуска проекта требуется стартовый капитал. Мы готовы его предоставить. Главная мотивация – доказать конкретными действиями, что можно создать качественный продукт – в интересах всех клубов, а не частных владельцев. Стараемся сделать УПЛ ТВ серьезным игроком на рынке, с которым захотят работать и договариваться. Тогда появятся и серьезные спонсоры и рекламодатели, партнеры по телерынку, и самое главное – мы хотим максимально интегрировать в наш проект и заинтересовать им болельщиков-телезрителей.

О возврате средств. Понятно, что мы хотели бы рано или поздно вернуть свою инвестицию. Но это будет возможно, если мы создадим прибыльный проект, который принесет клубам деньги. Если так произойдет, то уверен, что все клубы сами обратятся к нам с предложением вернуть нашему или другим клубам вложенную инвестицию. И подчеркиваю, что это не наше условие инвестирования, а чисто теоретическое мнение и предложение.

– Слышали, что этот проект финансово хочет поддержать Колос.

– Да, это была личная инициатива господина Засухи. Пропорции поддержки не обсуждались. Мы никаких требований не выдвигаем. Просто стремимся объединить под крышей УПЛ ТВ и Премьер-лиги максимальное количество участников.

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– Многие ищут в вашей активности скрытую мотивацию…

– У нас ее точно нет. Если видите – можете смело озвучить. Мы были и остаемся убежденными и последовательными адептами создания собственного продукта Лиги, без посредников и ангажированных каналов. Да, все ищут какую-то выгоду. Давайте хоть раз в жизни ее не искать. В конце концов мы рискуем своими деньгами. Это наша зона ответственности.

Качественный телепродукт – это минимальный комфорт, который нам необходим. Пока ситуация такова, что за этот комфорт нужно заплатить – мы готовы это сделать. Так что мы не навязываем, мы предлагаем. Вижу, что у нас в клубах очень много умных людей с классными идеями. Потому и верю в реализацию прозрачной и профессиональной модели УПЛ ТВ.

С одной стороны, предложение XSport выглядит для клубов сладким, потому что не придется на стартовом этапе инвестировать собственные средства в продакшн. Но чем, в сущности, она отличается от прошлогодней Setanta? Совершенно ничем! Мы отдаем телеправа клубов за то, чтобы не тратиться на продакшн. Когда наши права начнут стоить денег, из предложения XSport совсем непонятно.



Однако имиджевая составляющая, учитывая связи между владельцами канала XSport и определенного клуба, выглядит как минимум заангажированной. И точно не добавит доверия к проекту. Кроме того, ничего конкретного мы не услышали. "Какие гарантии?" – вопрос без ответа. "Сколько денег инвестируете?" – коммерческая тайна. Расчеты, бизнес-план, финансовые прогнозы пока отсутствуют.

Если бродкастер XSport заинтересован в показе матчей УПЛ, то главный вопрос: где он был до сегодня? Какие шаги предпринимал, чтобы получить продукт УПЛ? Возможно, он покупал хайлайты у Setanta или когда-нибудь был участником тендера на право трансляций? Почему сегодня они вошли в игру? Канал XSport существует уже много лет, но сейчас решил стать инвестором-транслятором украинского чемпионата по футболу. Хотя уже имеет за спиной неудачный опыт создания телепула в хоккее и баскетболе. Не очень привлекательный бекграунд, не правда ли?

– Вы непрозрачно намекаете на Шахтер. Но казалось, что в лоббировании УПЛ ТВ вы были в одной упряжке…

– И мне так казалось. Но позиция чемпиона изменилась за этот уик-энд, сейчас они поддерживают XSport. Но еще раз подчеркиваю, что этот канал – частная инвестиция. Который будет самостоятельно решать политику трансляций – комментаторы, эксперты, направление критики, отношение к клубам и т.д.

Мы хотим быть последовательными, поэтому делаем ставку на УПЛ ТВ как незаангажированный продукт клубов и лиги, где для всех правила одинаковы, о равноправии в принятии всех ключевых решений. Без конечных бенефициаров или выгодоприобретателей. Мы верим, что рано или поздно придем к централизации прав всех клубов. Но если сейчас пойдем на канал Колесникова – то у клубов с орбиты "плюсов" есть все основания говорить, что конечным бенефициаром этого проекта является Шахтер.

Мы хотим создать продукт, где не будет равнее равных. И даже если ФК Рух останется сам в этом проекте, будет работать согласно всем наработкам рабочей группы по созданию УПЛ ТВ, – резюмировал Дедишин в комментарии ТаТоТаке.

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