"У нас сегодня было два фактически варианта, потому что Сетанта отказалась от телепула, где нет всех 16 клубов. Они готовы только при условии, что только 16 будет. Поэтому у нас осталось два варианта – или предложение УПЛ ТВ, или клуб сам будет заниматься трансляцией.

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Но для нас предложение УПЛ ТВ так и остается неизвестным. Мы никак не можем понять этого формата, и нам предлагают инвестировать в проект, в котором нет менеджмента, нет бюджета, нет окупаемости. Соответственно, в такой проект сложно будет инвестировать. Поэтому мы просто не видим в этом смысла.

Для нас остается единственный вариант – транслировать на Veres TV. Далее мы готовы, если появится менеджмент, появится какая-то концепция, появится бюджет, мы готовы рассматривать вариант присоединиться. Потому что мы всегда понимаем, что единственный вариант всем заработать – в объединении. Но нигде в мире нет такого формата, как УПЛ ТВ. Продают, как правило, права профессиональным бродкастерам, профессиональным компаниям, которые этим занимаются.

Идти в колхоз мы не хотим, а нам предлагают идти в колхоз фактически. Зайти в колхоз, в ОСМД, где куча участников без нормального руководства, без концепции, без модели, без бюджета – извините меня. В эту историю не готовы заходить.

Поэтому, к сожалению, пула не было, потому что не было как минимум трех клубов, которые сразу отказались от пула. Мы потеряли фактически 6 млн долларов, которые предлагала Сетанта или подобные им, если бы у нас был единый пул, и я считаю, что это потеря для украинского футбола. А сейчас лепить из того, что есть – 12, 10, 11 – это все уже не тот формат. Без очевидной финансовой модели мы в это не играем.

Мы все равно ставим задачу самоокупаемость клуба, устойчивость финансовую, в первую очередь. Поэтому мы не можем отходить от тех принципов, которые нами продекларированы. Поэтому мы развиваем и Veres TV, мы будем там аккумулировать аудиторию, будем развивать канал, будем пробивать аудиторию к нашим ресурсам. Соответственно, дальше, когда уже увидим реальные цифры, сможем уже активно сотрудничать.

Есть страны, где нет телепула. А чтобы телепул был – надо или всем сесть и объединиться, встретиться первыми лицами, или политическая воля правительства, как это сделали, например, в Испании. Есть страны, где нет телепула до сих пор – Греция, где каждый клуб сам решает эти вопросы. К сожалению, пока мы в этой ситуации. Чтобы мы друг друга не уговаривали, без единого решения экономики там не будет. Поэтому идем в свой проект", – рассказал Надеин в интервью Tribuna.com.

Напомним, Setanta Sports окончательно отказалась от участия в тендере за трансляцию матчей УПЛ. В понедельник, 17 июля, представители клубов встретятся, чтобы попытаться решить вопрос с ТВ правами.

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