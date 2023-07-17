Колос, Верес и Кривбасс ранее планировали делать собственный контент, однако в последний момент передумали и присоединились к "коалиции". В совещании приняли участие 13 клубов – только Динамо, СК Днепр-1 и Заря настроены продолжать сотрудничество с "плюсами". ТаТоТаке кратко раскрывает итоги встречи.

"Идти в колхоз не хотим": президент Вереса – о срыве единого телепула УПЛ

– XSport сделал предложение контракта по системе 3+2, но пока без детального бизнес-плана.

– Рух готов взять на себя финансовую ответственность за реализацию проекта УПЛ ТВ.

– Клубы должны определиться до полудня среды (19 июля).

Напомним, в прошлом сезоне клубы УПЛ так и не смогли договориться о едином телепуле – часть матчей показывала Setanta (которая в итоге разорвала сотрудничество с УПЛ), а часть транслировала "1+1 media".

Душевный Днепр, веселые выезды, добряк Кварцяный и учитель Маркевич – украинский футбол глазами репортера в 2010-х