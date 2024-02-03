Клубы украинской элиты продолжают проводить контрольные матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

Зимние сборы, товарищеские матчи

Рух – Раднички – 5:3

Голы: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71 (пен.), Китела, 73, Столярчук, 84 – Коца, 2, Куколь, 56, Лазич, 63

Удаление: Плюман, 88 (Рух)

Рух – Хартберг – 1:1

Голы: Пастух, 19 – Провиденс, 90

ЛНЗ – Лиепая – 3:0

Голы: Бар, 30, Каплиенко, 43, Бойко, 85

Оболонь – Ахал – 3:1

Голы: Краснопир 19, Груша, 35, Прокопенко, 83 – Аннаев, 80

Яблонец – Верес – 2:2

Голы: Кратохвил, 53 (пен.), Мартинец, 55 – Мрвалевич, 28, Курко, 90+1

Металлист 1925 – Левадия – 1:0

Гол: Сидоров, 13

"Рух продолжает практику двойных спаррингов за день. Первый с сербскими Радничками превратился в настоящую "дискотеку" – 8 голов, драка и удаление Плюмана. Второй с Хартбергом завершился спокойной ничьей.

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ЛНЗ разгромил Лиепаю. Отметим голы новичков черкасцев – Арада Бара и Александра Каплиенко. Оболонь также имеет хорошее настроение после победы над туркменским Ахалом.

Верес спасся от поражения на последних минутах спарринга с Яблонцем. Металлист 1925 после двух поражений наконец-то одержал первую победу Виктором Скрипником. Ранний гол Сидорова принес харьковчанам успех против Левадии.

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