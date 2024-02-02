"Сейчас слишком много ребят. Тридцать три, как мне говорили, по моему мнению, это очень много, потому что простая арифметика: на игру двадцать ребят, тогда тринадцать уже недовольны. Они говорят, что вы взяли тренера, который не разбирается в футболе. На следующий день, когда мы играем, еще плюс десять, которые недовольны, потому что они не играют. Получается, что две трети игроков недовольны тренером, который только что пришел.

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Когда все эти 33 игрока живут вместе, а из них только десять были довольны вчерашним днём, тогда автоматически возникает конфликтная ситуация, которая может быть с разными подводными течениями. С этим можно бороться. Я предложил 24 полевых игрока плюс 4 вратаря - этого достаточно. Также 2-3 ребята, которые играют за юношескую команду и тренируются с первой, дальше смотрим, как они развиваются. Поэтому, потенциал есть, он есть везде", – поделился Скрипник в комментарии официальному сайту Металлиста 1925.

Напомним, харьковчане завершили первую часть сезона 2023/24 в нижней части турнирной таблицы УПЛ (12 место), однако зимой клуб солидно усилился, в частности подписав Дениса Гармаша и Владлена Юрченко.

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