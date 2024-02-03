Зимние сборы, товарищеский матч

Шахтер – Вележ Мостар – 2:3

Голы: Цуканов, 25, Швед, 45 – Гулияшвили, 24, Чаич, 44, Хаскич, 47

Шахтер имел трехматчевую беспроигрышную серию на сборах, но сегодня "горняков" постигли две неудачи. Основа утром проиграла Градец-Кралове, а ближайший резерв не справился с боснийским Вележем. К слову, главный тренер донечан Марино Пушич в свое время поиграл за этот клуб.

Шахтер впервые проиграл на зимних сборах – соперник значительно превосходил в готовности, донетчане не забивают уже два матча

Защита Шахтера полностью состояла из легионеров – Педриньо, Мироши, Лемкина и Лацабидзе. 19-летний грузин до сих пор находится на просмотре и официально пока не получил контракт. Забегая наперед, сегодня он вряд ли впечатлил Пушича.

Первый тайм превратился в "игру в квача". Вележ дважды выходил вперед, но Шахтер догонял. Ошибки обороны исправляли Цуканов и Швед. 17-летний хавбек оформил уже третий гол на сборах – зажигается новая звезда? Швед борьбой помог Цуканову с первым мячом, а затем забил и сам, замкнув прострел Педриньо.

В дебюте второй половины Шахтер пропустил еще раз. Лацабидзе ужасным пасом назад подарил Хаскичу рандеву с Рудько. Пушич сразу снял нервного грузина. На этот гол у "горняков" ответа не нашлось, хотя Цуканов очень старался. Тренер оценил ближайший резерв и сделал определенные выводы перед первым матчем с Марселем, до которого осталось 12 дней.

Шахтер интересуется главным бриллиантом Хорватии: почему этот трансфер пошел бы на пользу всем и даже Судакову?