Зимові збори, товариські матчі

Рух – Раднічкі – 5:3

Голи: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71 (пен.), Кітела, 73, Столярчук, 84 – Коца, 2, Куколь, 56, Лазіч, 63

Вилучення: Плюман, 88 (Рух)

Рух – Хартберг – 1:1

Голи: Пастух, 19 – Провіденс, 90

ЛНЗ – Лієпая – 3:0

Голи: Бар, 30, Каплієнко, 43, Бойко, 85

Оболонь – Ахал – 3:1

Голи: Краснопір 19, Груша, 35, Прокопенко, 83 – Аннаєв, 80

Яблонец – Верес – 2:2

Голи: Кратохвіл, 53 (пен.), Мартінец, 55 – Мрвальєвіч, 28, Курко, 90+1

Металіст 1925 – Левадія – 1:0

Гол: Сидоров, 13

Рух продовжує практику подвійних спарингів за день. Перший зі сербськими Раднічками перетворився на справжню "дискотеку" – 8 голів, бійка і вилучення Плюмана. Другий з Хартбергом завершився спокійною нічиєю.

Скрипник поскаржився на перебір гравців у Металісті 1925 – це може призвести до конфліктів

ЛНЗ розгромив Лієпаю. Відзначимо голи новачків черкасців – Арада Бара і Олександра Каплієнка. Оболонь також має хороший настрій після перемоги над туркменським Ахалом.

Верес врятувався від поразки на останніх хвилинах спарингу з Яблонцем. Металіст 1925 після двох поразок нарешті здобув першу перемогу з Віктором Скрипником. Ранній гол Сидорова приніс харків'янам успіх проти Левадії.

Шахтар програв вдруге за день – легіонерська оборона провалилась, вирок новачку, третій гол нової перлини