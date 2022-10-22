24-летний нигериец и Рух подписали договор о сотрудничестве, сообщает официальный сайт клуба . Футболист выбрал себе 8-й номер.

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Брайта уже заявили на украинскую Премьер-лигу, он вскоре может получить шанс дебютировать за львовян. По неофициальной информации, контракт Энобахара с "желто-черными" рассчитан до лета 2023 года.

23-летний нигериец является воспитанником Вулверхэмптона, за первую команду которого провел 49 поединков и забил 3 мяча. Играл в арендах в Килмарноке, Ковентри и Уигане. После прощания с "волками" в начале 2020-го выступал за АЕК, Ист Бенгал, Ковентри и Хапоэль.

Именно в футболке последних Брайт Энобахар попал в скандал. Однажды его задержала полиция за вождение в нетрезвом состоянии, после чего израильтяне отстранили его от тренировок. Без клуба он находился с начала июля.

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