24-річний нігерієць та Рух підписали договір про співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст обрав собі 8 номер.

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Брайта вже заявили на українську Прем’єр-лігу, тож він незабаром може отримати шанс дебютувати за львів'ян. За неофіційною інформацією, контракт Енобахара з "жовто-чорними" розрахований до літа 2023 року.

23-річний нігерієць є вихованцем Вулверхемптона, за першу команду якого провів 49 поєдинків і забив 3 м'ячі. Грав в орендах у Кілмарноці, Ковентрі та Вігані. Після прощання з "вовками" на початку 2020-го виступав за АЕК, Іст Бенгал, Ковентрі та Хапоель.

Саме у футболці останніх Брайт Енобахар втрапив у скандал. Якось його затримала поліція за водіння у нетверезому стані, після чого ізраїльтяни відсторонили його від тренувань. Без клубу він перебував з початку липня.

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