Соглашение 24-летнего лидера рассчитано до конца сезона, так что с первого января он сможет подписывать предварительный контракт с другим клубом. Виктор и Динамо не могут найти общий язык относительно продолжения сотрудничества.

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Игорь Цыганык предполагает, что у Цыганкова есть договоренность с другим клубом. "Думаю, он уже подписал предварительный контракт. Сейчас у него есть определенные варианты, не важно Генк это или Гент, любой клуб! Когда футболист идет бесплатно, то клубам проще дать ему хорошие подъемные", – резюмировал журналист на YouTube-канале ВЗБІРНА

В этом сезоне Виктор провел 12 поединков за киевлян во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативных передачи. "Бело-синие" идут в УПЛ только девятыми. Из Лиги Европы они уже вылетели, так что остаются лишь призрачные шансы на Лигу конференций.