Львовяне 20 января вылетят в Турцию, где сыграют 5-6 контрольных матчей, сообщает Meta-ratings.

Рух разорвал контракт с капитаном команды

С тремя соперниками Рух уже имеет предварительную договоренность. Это сербский Вождовац, словенская Мура и молдавский Шериф, который недавно назначил главным тренером Юрия Вернидуба. Имена других соперников Руха станут известны позже.

Заметим, львовяне пошли на зимнюю паузу в Премьер-лиге одними из аутсайдеров – 12 строчка и лишь 9 очков в активе.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ