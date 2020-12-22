Рух определился с тремя соперниками для спаррингов – среди них команда Вернидуба
22:59 - Читати українською
Движение заранее строит план зимней подготовки ко второй части сезона.
Львовяне 20 января вылетят в Турцию, где сыграют 5-6 контрольных матчей, сообщает Meta-ratings.
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С тремя соперниками Рух уже имеет предварительную договоренность. Это сербский Вождовац, словенская Мура и молдавский Шериф, который недавно назначил главным тренером Юрия Вернидуба. Имена других соперников Руха станут известны позже.
Заметим, львовяне пошли на зимнюю паузу в Премьер-лиге одними из аутсайдеров – 12 строчка и лишь 9 очков в активе.
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