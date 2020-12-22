Львів'яни 20 січня вилетять до Туреччини, де зіграють 5-6 контрольних матчів, повідомляє Meta-ratings.

Рух розірвав контракт з капітаном команди

З трьома суперниками Рух вже має попередню домовленість. Це сербський Вождовац, словенська Мура і молдовський Шериф, який нещодавно призначив головним тренером Юрія Вернидуба. Імена інших суперників Руха стануть відомі пізніше.

Зауважимо, львів'яни пішли на зимову паузу в Прем'єр-лізі одними із аутсайдерів – 12 сходинка та лише 9 очок в активі.

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