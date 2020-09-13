Милош Стаменкович в ближайшее время станет игроком Руха, сообщает meta-ratings. Опытный серб уже выступал в чемпионате Украины в составе Стали, а его последним клубом стал казахский Иртыш. Стаменкович сейчас является свободным агентом, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

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Кроме него, львовяне хотят подписать еще одного защитника. Фамилия игрока не называется, но известно, что он из Словении и уже находится на просмотре в Рухе.

Отметим, что Рух имеет перенесенный матч 2-го тура против Шахтера из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.

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