Мілош Стаменковіч найближчим часом стане гравцем Руха, повідомляє meta-ratings. Досвідчений серб вже виступав у чемпіонаті України у складі Сталі, а його останнім клубом став казахський Іртиш. Стаменковіч нині є вільним агентом, а його трансферна вартість становить 400 тисяч євро.

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Окрім нього, львів'яни прагнуть підписати ще одного захисника. Прізвище гравця не називається, але відомо, що він зі Словенії та вже перебуває на перегляді у Руху.

Зазначимо, що Рух має перенесений матч 2-го туру проти Шахтаря через спалах коронавірусу в львівському клубі.

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