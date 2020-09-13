Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил новые рекомендации по проведению турниров в период пандемии коронавируса, сообщает "Футбол NEWS".

Мораес прокомментировал перенос матчей из-за коронавируса

Теперь, согласно новому медицинскому протоколу, матчи чемпионата Украины не будут переносить в случае инфицирования небольшой группы футболистов. Игроки, которые сдадут положительные тесты, отправяться на самоизоляцию, а заявка на матч будет формироваться из здоровых футболистов. Таких в заявке должно быть минимум 14. Если же клуб не сможет включить в заявку необходимое количество здоровых футболистов, поединок перенесут.

К слову, в первом туре чемпионата Украины не был сыгран матч между Львовом и Минаем (из-за вспышки COVID-19 в лагере "сине-золотых"), а во втором туре перенесли поединок между Рухом и Шахтером (из-за нескольких инфицированных в составе новичка УПЛ) .

Золоті "нульові": Динамо, яке декласувало Шахтар, кат збірної України, Шева – найкращий і ще 27 фото "старої школи"