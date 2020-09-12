1. Лютий 2001-го. Роналдінью представляють у якості новачка ПСЖ, і робить це його легендарний співвітчизник Раї. За трансфер зірочки Греміо французи виклали близько 5 млн євро.

2. Едгар Давідс у скандальному матчі Нідерланди – Чехія (1:0). Перший тур Євро-2000.

3. Є холодильники "здорової людини". У Франческо Тотті був холодильник людини, хворої футболом.

4. Рой Кін і Девід Бекхем – старий добрий МЮ.

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5. Борусія Дортмунд – чемпіон Німеччини 2001/02. Команда Себастьяна Келя, Яна Коллера і Ко лише на одне очко випередила Байєр і на два – Баварію.

6. Юний Серхіо Агуеро (ліворуч) возить суперників свого першого клубу – Індепендьєнте (Авельянеда).

7. Роббі Фаулер і Ярі Літманен – ударний тандем в атаці Ліверпуля початку "нульових".

8. ПСЖ перед стартом поєдинку Ліги чемпіонів проти Баварії. Восени 2000-го суперники обмінялися домашніми звитягами: спершу перемогли парижани (1:0), згодом Мюнхен взяв переконливий реванш (2:0).

9. Кріштіану Роналду у лісабонському Спортінгу: 31 матч, 5 голів у сезоні 2002/03.

10. Розкішна панєнка Тотті у ворота Нідерландів, яка прочинила перед збірною Італії двері до фіналу Євро-2000.

11. Японський хавбек Хідетоші Наката – новачок Парми (2001 рік).

12. Тим часом його співвітчизник Сюнсуке Накамура у 2005-му змінив Реджину на Селтік.

13. Андрій Шевченко забиває один із 175 голів за Мілан. Період "Золотого м'яча-2004" і всесвітнього визнання.

14. Лаціо на зорі нового тисячоліття: Нестор Сенсіні, Дієго Сімеоне, Матіас Алмейда, Хуан Себастьян Верон. Потужний десант із Аргентини!

15. Вірджил ван Дейк – вихованець клубу Віллем II, де пройшов усі етапи становлення упродовж 2001-10 років.

16. Арсен Венгер інспектує будівництво Ешбертон Гроув (Емірейтс) – нової домівки Арсенала, яку урочисто відкриють у жовтні 2006-го.

17. У сезоні 2003/04 сенсаційні віце-чемпіони Прімери – Реал Сосьдад – провалили чемпіонат (лише 15-те місце), зате дійшли до 1/8 фіналу ЛЧ. На фото – лідери басків Валерій Карпін і Дарко Ковачевіч.

18. Ернан Креспо не вельми радіє медалі чемпіона АПЛ, здобутій із Челсі в сезоні 2005/06.

19. Франческо Тотті святкує взяття ворожих воріт у Римському дербі-2004. Оригінально!

20. Стівен Джеррард проти Алана Сміта. Класична заруба Ліверпуля та Лідса у 2002-му.

21. У складі Гронінгена український легіонер Євген Левченко забивав доволі часто (2005-09 роки).

22. Вест Хем представляє Карлоса Тевеса і Хав'єра Маскерано (2006 рік). Для обох аргентинців – це дебютний пункт у європейській біографії.

23. Марко Матерацці та Хав'єр Дзанетті претендують на футболку Тьєррі Анрі. Восени 2003-го Інтер та Арсенал обмінялися нищівними перемогами в ЛЧ: "нерадзуррі" тріумфували у Лондоні (3:0), а "каноніри" в Мілані – 5:1.

24. Жозе Моурінью і Клаудіо Піссаро, якого Челсі придбав у Баварії (2007 рік).

25. Роналдінью: фізично на футбольній базі, думками в НБА.

26. Динамо у 2006-му розпочинає свій шлях за чемпіонським титулом. Наступного року кияни фінішували на першій сходинці Вищої ліги, обігнавши Шахтар на 11 очок. Ну а далі – прірва. Лише три "золота" за 12 років.

27. Олівер Кан та Ікер Касільяс віддають належну шану один одному.

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28. З 2001 року Фернандо Торрес – гравець першої команди мадридського Атлетіко.

29. Середина "нульових". Хосе Антоніо Рейєс і Серхіо Рамос, наш мучитель, якого годі впізнати, тренуються у таборі збірної Іспанії.

30. Улі Хьонесс, президент Баварії, готує сосиски для всіх охочих на матчі проти Герти у 2009-му. Ви можете уявити щось подібне у виконанні Ахметова чи братів Суркісів?

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