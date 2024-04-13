Кривбасс и Рух сыграли вничью в 24-м туре УПЛ. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Львовяне начали встречу достаточно активно. Уже на 6-й минуте команда Виталия Пономарева могла выходить вперед. Дидык классной передачей нашел Плюмана, который выходил один на один с Маханьковым. Голкипер Кривбасса фантастическим сейвом отразил удар ногой.

Golden Boy-2023: Украину представляет игрок Руха и легионер Шахтера, звезды Барселоны, ПСЖ и МЮ в топ-10

Первый тайм был довольно равный. Команды обменивались моментами, но что-то действительно опасное создать обоим не удалось. На 45-й минуте Бандейра, находясь справа на фланге, шикарным пасом вывел Кожушко один на один с голкипером Руха. Форвард Кривбасса без проблем обыграл Ледвия и покатил мяч в пустые ворота. 1:0! Криворожцы вышли вперед за несколько минут до свистка на перерыв.

В начале второй половины игры львовяне несколько раз пробивали по воротам гостей. Либо удары получались несильными, либо мяч летел не туда. Рух смог отыграться на 73-й минуте. Таллес классно открылся на разрезную передачу 19-летнего Федора. Бразилец без проблем разобрался с Маханьковым. Стоит заметить, что Таллес забивает во втором подряд матче. Команды попытались организовать еще несколько атак, впрочем, счет до конца встречи не изменился.

Кривбасс сейчас находится на третьем месте с 48 баллами. Если бы команда Вернидуба победила, то возглавила бы турнирную таблицу, поскольку от Шахтера они отстают теперь лишь на один пункт. Рух расположился на пятой строчке с 40 очками.

Динамо в меньшинстве победило Александрию в почти 4-часовом матче – Бражко классным голом сохранил шансы на чемпионство