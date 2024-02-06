"За зимове трансферне вікно Рух втратив двох футболістів, які були ключовими гравцями середини поля команди в першому колі. Тому що є травма Сапуги, але ж і Едсон покинув Рух. Його віддали в оренду в Мексику – в клуб Хуарес.

Півзахисник Руха офіційно перебрався у чемпіонат Мексики

Едсон дуже подобався на позиції опорника, дуже збалансований футболіст – і на оборону, і на атаку. Але якийсь трохи дивакуватий, знаєте. Лише в грудні він продовжив контракт з Рухом, а потім поїхав у відпустку на батьківщину і закрутив пластинку, що вже не хоче грати в Україні. Бачите, йому страшно, дискомфортно психологічно. Ну, коротше, отака от історія.

Наскільки мені відомо, Рух дуже круто розрулив цю проблему, тому що за оренду Едсона Хуарес заплатив (чи заплатить – не знаю, чи пройшли вже гроші) 300 тисяч євро. Плюс право викупу за мільйон євро і плюс Рух отримає 30% від наступного продажу гравця. Тому вийшло так, що, кругом-бігом, Рух із геморою на Едсоні отримав непоганий профіт", – розповів Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, контракт Едсона з Рухом чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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