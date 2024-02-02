Хабвек Руха Эдсон Фернандо продолжит карьеру в чемпионате Мексики, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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25-летний футболист будет выступать за местный Хуарес на правах аренды в течение года. Соглашение предусматривает право выкупа футболиста.

Напомним, Эдсон перешел в Рух в январе 2022 года из бразильской Байи, однако из-за начала полномасштабного вторжения отправился в аренду до конца года в Атлетико Гойяненсе. В декабре 2022-го он вернулся во львовскую команду.

В текущем сезоне провел 13 матчей в УПЛ, результативными действиями не отличался. Его контракт с Рухом действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

К слову, Хуарес после 4-х туров идет в турнирной таблице чемпионата Мексики на шестнадцатой строчке, набрав 1 очко.

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