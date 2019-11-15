Рух обыграл Металлист 1925 и вышел на второе место Первой лиги – харьковчане доигрывали матч вдевятером

Программу 18 тура Первой лиги открывал матч ведущих команд чемпионата – львовский Рух принимал Металлист 1925.

Первая лига, 18 тур

Рух – Металлист 1925 – 1:0

Гол: Кондраков, 58

Удаления: Цвиренко, 37, Поспелов, 80 (оба – Металлист 1925)

Перед отчетным матчем гости опережали команду Кучука на два пункта, поэтому не настаивали на победе. Харьковчане спокойно удерживали свои ворота "сухими" на протяжении тайма, однако на 37-ой минуте их задача существенно осложнилось – защитник Максим Цвиренко грубо сфолил в центре поля и получил вторую желтую карточку.

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Рух воспользовался численным преимуществом уже после перерыва. Затяжная атака в исполнении львовян закончилась подачей с правого фланга и четким замыканием от Кондракова. Гости так и не смогли найти достойного ответа на гол Руха, а на 80-й минуте минуте вообще остались вдевятером – команду подвел Поспелов.

Благодаря победе команда Леонида Кучука вышла на вторую строчку турнирной таблицы, впереди только Оболонь-Бровар, у которой на одно очко больше. Металлист 1925 – третий, но может опуститься еще ниже, если Волынь одержит победу в этом туре.

Полная таблица Первой лиги