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Прикарпатье снялось для календаря, чтобы помочь бездомным животным – поступок дня

06:00 12 Читати українською
Прикарпатье снялось для календаря, чтобы помочь бездомным животным – поступок дня
Игроки Прикарпатья / ФК Прикарпатье

Игроки ивано-Франковского Прикарпатья продемонстрировали, что у них большие сердца. Галицкий клуб решил помочь животным, лишенным домашнего уюта.

Прикарпатье приняло участие в создании календаря на 2020 год, сообщает официальный сайт клуба.

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Игроки команды Первой лиги ради помощи благотворительной организации "Дом Серко" приняли участие в фотосессии. Компаньонами прикарпатцев стали бездомные кошки и собаки. Деньги от продажи буклетов пойдут на различные нужды животных, не имеющих дома. Стоимость календаря – 100-150 грн.

К слову, большинство питомцев нашли новых хозяев к дню выхода календарей.

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