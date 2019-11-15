Прикарпаття знялося для календаря, щоб допомогти безпритульним тваринам – вчинок дня

Гравці івано-франківського Прикарпаття продемонстрували, що мають великі серця. Галицький клуб вирішив допомогти улюбленцям, які позбавлені домашнього затишку.

Прикарпаття взяло участь у створенні календаря на 2020 рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Доброго дня, дядьку Сергію!" – Рух шедевральним промо-роликом потролив очільника Металіста 1925

Гравці команди Першої ліги задля допомоги благодійній організації "Дім Сірка" взяли участь у фотосесії. Компаньйонами прикарпатців стали безпритульні кішки та собаки. Гроші від продажу буклетів підуть на різні потреби тварин, які не мають домівок. Вартість календаря – 100-150 грн.

До слова, більшість улюбленців знайшли нових господарів до виходу календарів.