Прикарпаття знялося для календаря, щоб допомогти безпритульним тваринам – вчинок дня

Збірна України — 14 лист 20053
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Україна – Естонія: 3-й капітан добуває перемогу з львівськими нотками – команда Шевченка розчаровує, але фарт не покидає
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Англія, Чехія, Туреччина та Франція вийшли на Євро-2020, Португалія знищила Литву з хет-триком РоналдуЄвро-2020 — 14 лист 11288
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Максимов очолить Ворсклу, – ЗМІУкраїна — 14 лист 1487
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Україна – Естонія: післяматчевий коментар Андрія ШевченкаЗбірна України — 14 лист 4187
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Наставник Вальядоліда розповів, коли Лунін отримає шанс в основіІспанія — 14 лист 2514