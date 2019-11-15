Рух обіграв Металіст 1925 і вийшов на другу сходинку Першої ліги – харків'яни догравали матч удев'ятьох

Програму 18 туру Першої ліги відкривав матч провідних команд чемпіонату – львівський Рух приймав Металіст 1925.

Перша ліга, 18 тур

Рух – Металіст 1925 – 1:0

Гол: Кондраков, 58

Вилучення: Цвіренко, 37, Поспєлов, 80 (обидва – Металіст 1925)

Перед звітним матчем гості випереджали команду Кучука на два пункти, тому не наполягали на здобутті перемоги. Харків'яни спокійно утримували свої ворота "сухими" упродовж тайму, однак на 37-ій хвилині їхнє завдання суттєво ускладнилось – захисник Максим Цвіренко грубо сфолив у центрі поля і отримав другу жовту картку.

Прикарпаття знялося для календаря, щоб допомогти безпритульним тваринам – вчинок дня

Рух скористався чисельною перевагою вже після перерви. Затяжна атака у виконанні львів'ян закінчилася подачею з правого флангу і чітким замиканням від Кондракова. Гості так і не змогли знайти гідної відповіді на гол Руху, а на 80-ій хвилині взагалі залишилися вдев'ятьох – команду підвів Поспєлов.

Завдяки перемозі команда Леоніда Кучука вийшла на другу сходинку турнірної таблиці, попереду лише Оболонь-Бровар, у якої на одне очко більше. Металіст 1925 – третій, але може опуститися ще нижче, якщо Волинь здобуде перемогу в цьому турі.

Повна таблиця Першої ліги