"Желто-черные" до сих пор не могут принять поражение в матче 7-го тура УПЛ от СК Днепр-1 и уже назвали находившихся за пределами поля виновников.

На своем сайте Рух выложил материал с заголовком "Шахматные партии" дуэта мастеров договорняков". Сначала прошлись по арбитру Юрию Иванову, который "специально" назначил пенальти в ворота Руха в конце первого тайма, а позже добавил больше компенсированного времени, чем ожидалось, и засчитал гол Логинова.

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Дальше клуб будто бы обнаружил заказчиков. Главным из них стал спортивный директор СК Днепр-1 Евгений Красников, которому вспомнили скандальный матч Металлист – Карпаты и дисквалификацию от футбола, а также участие Металла во Второй лиге в обход любительского чемпионата.

Еще одним виновником назвали Андрея Павелко, который якобы способствовал возрождению Металлиста, закрыл глаза на нелицензированных тренеров – Александра Кучера и Александра Призетко и так далее.

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