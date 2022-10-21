"Жовто-чорні" досі не можуть прийняти поразку в матчі 7-го туру УПЛ від СК Дніпро-1 та вже назвали винуватців, які перебували за межами поля.

На своєму сайті Рух виклав матеріал із заголовком "Шахові партії" дуету майстрів договірняків". Спочатку пройшлись по арбітру Юрію Іванову, який "спеціально" призначив пенальті у ворота Руха наприкінці першого тайму, а пізніше додав більше компенсованого часу, ніж очікувалось, та зарахував гол Логінова.

Рух різко звинуватив арбітра у поразці від СК Дніпро-1, навівши приклади суперечливих рішень

Далі ж клуб начебто виявив замовників. Головним з них став спортивний директор СК Дніпро-1 Євген Красніков, якому пригадали скандальний матч Металіст – Карпати та дискваліфікацію від футболу, а також участь Метала в Другій лізі в обхід аматорського чемпіонату.

Ще одним винуватцем назвали Андрія Павелка, який начебто сприяв відродженню Металіста, закрив очі на неліцензованих тренерів – Олександра Кучера та Олександра Призетка тощо.

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