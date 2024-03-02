Рух одержал минимальную победу над Колосом в выездном поединке 19-го тура УПЛ. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Не успел матч начаться, а Рух повел в счете. Сыч получил передачу от Квасницы и с линии штрафной пробил под дальнюю штангу. Алексей мог очень быстро оформить дубль, но вторая его попытка пролетела выше ворот.

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Моментов в игре было довольно немного, а гол в начале игры оказался единственным во встрече. Интересно, что Рух впервые победил за 5 туров да еще и прервал серию без поражений Колоса на собственном стадионе – ковалёвцы не проигрывали дома почти полгода.

Таким образом, Рух набрал 30 очков и остался шестым, а Колос с 24 пунктами расположился на восьмой строчке.

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