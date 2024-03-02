Динамо победило Черноморец в поединке 19-го тура УПЛ, который состоялся 2 марта 2024 года. Читайте отчет об игре Динамо – Черноморец на "Футбол 24".

Динамо начало весеннюю часть УПЛ с уверенной победы над Металлистом 1925, а Черноморец вымучил ничью в игре с Оболонью. Уже в дебюте игры киевляне могли повести в счете, но Шапаренко метров с 14 пробил чуть мимо дальнего угла. На 5-й минуте Варакута совершил двойной сейв: сначала отразил мощный удар Шепелева, а после сумел заблокировать добивание Ваната.

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Черноморец ответил ударами Васильева и Иеде. Первый не был проблемным для Бущана, а вот со вторым вратарь "бело-синих" справился с проблемами. Ванат в середине первого тайма имел еще одну шикарную возможность: форвард подрезал мяч после навеса Шапаренко с углового, но попал в перекладину.

А на 37-й минуте Динамо повело в счете. Волошин решил сместится с правого фланга и мощно пробил, а Варакута неудачно сыграл и отбил мяч так, что он полетел дальше и попал в стойку, а Шепелев первым успел на добивание.

На старте второго тайма Черноморец активнее выглядел у чужих ворот, но создавал лишь полумоменты. Иеде классно обыграл Михавка, но пробил прямо в руки Бущану. Динамо снова перехватило инициативу, а Шепелев получил супершанс – пробивал с 14-ти метров, но отправил мяч значительно выше ворот. Бражко пушечным ударом попал в стойку – Варакута даже не среагировал.

В последние минуты моментов почти не возникало – Динамо засушило игру у собственных ворот и не спешило создавать опасность сопернику. Лишь на 90-й минуте Супряга после выхода на замену мог удвоить преимущество, но Варакута потянул его удар в нижний угол из-за пределов штрафной. В итоге, киевляне удержали победу.

Таким образом, Динамо набрало 34 очка и поднялось на 3-е место, обогнав Полесье (киевляне имеют 3 игры в запасе). Черноморец с 23 пунктами остался девятым.

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