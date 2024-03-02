Рух здобув мінімальну перемогу над Колосом у виїзному поєдинку 19-го туру УПЛ. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Не встиг матч розпочатись, а Рух повів у рахунку. Сич отримав передачу від Квасниці та з лінії штрафного пробив під дальню стійку. Олексій міг дуже швидко оформити дубль, але друга його спроба пролетіла вище воріт.

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Моментів у грі було досить небагато, а гол на початку гри виявився єдиним у зустрічі. Цікаво, що Рух вперше переміг за 5 турів та ще й перервав серію без поразок Колоса на власному стаідоні – ковалівці не програвали вдома майже пів року.

Таким чином, Рух набрав 30 очок та залишився шостим, а Колос з 24 пунктами розташувався на восьмій сходинці.

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