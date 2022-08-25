Львовский клуб не собирается транслировать домашние поединки на Setanta Sports, хотя именно эта компания выиграла тендер на показ поединков УПЛ.

Напомним, Рух не пустил съемочную группу Setanta Sports на поединок первого тура против Металлиста. Трансляция матча была запланирована на канале клуба в YouTube, но была заблокирована. MEGOGO тоже прекратил показ игры – как следствие "желто-черные" показывали поединок на своей странице в Facebook.

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Наказание, угрожающее клубу, не повлияло на решение Руха. Львовский клуб заявил, что будет транслировать свои домашние поединки на 1+1 Media. Соответствующее заявление размещено на странице "желто-черных" в Facebook.

"Официальное заявление футбольного клуба Рух. Матч Рух – Металлист. Футбол в День Независимости, игра продолжительностью 4 с половиной часа и тремя паузами на воздушную тревогу, была доиграна до конца и должна была войти в историю как один из символов несокрушимости украинского народа, как доказательство, что украинский футбол есть и будет, даже несмотря на столь сложную ситуацию в стране.

Первый домашний матч Руха в новом сезоне действительно запомнился. Правда, не только из-за этого. А скорее из-за футбольного беспредела со стороны УПЛ, давшей пощещину болельщикам, в том числе, и харьковского Металлиста, отобрав у них законное право на просмотр футбольного матча любимой команды.

Как вам известно, Рух планировал трансляцию домашних поединков в УПЛ на своих платформах. Наша ключевая задача была показать нашим болельщикам качественный продукт, используя при этом лучшие на сегодняшний день технические возможности ПТС в Украине. Зато нас обвиняют в каком-то выдуманном футбольном сепаратизме. Акцентируем, что никаких прав на трансляцию домашних матчей Руха мы не передавали в УПЛ, а так называемого единого телепула, на котором сейчас спекулируют в кабинетах Дома футбола, не существует. Следовательно, права и площадка для трансляций – это прерогатива исключительно самого клуба.

То, что произошло вчера – это вопиющее нарушение принципов fair play и закона со стороны УПЛ. Хотим отметить, что на клубном YouTube нагло заблокировали трансляцию еще до самого матча! В этот момент в эфире канала проходила предматчевая студия. Неужели и на нее права принадлежат Setanta?

Впоследствии трансляцию забанили на телеканале НТА, а из-за угроз нажали на MEGOGO и там закрыли доступ к просмотру. Ничем иным, как беззаконием и футбольным рэкетом, это назвать нельзя. Дошло до того, что мы были вынуждены показывать игру в Facebook. Все ради того, чтобы наши болельщики и болельщики Металлиста, как мы и обещали, смогли увидеть матч в свободном доступе.

Учитывая вчерашнюю блокировку клубной трансляции, многочисленные кибератаки на официальный сайт, которые до сих пор продолжаются, мы приняли решение передать права на трансляции наших матчей 1+1 media. Начиная с 3-го тура чемпионата именно они будут трансляторами наших домашних матчей в УПЛ. Следовательно, зрители смогут бесплатно в свободном доступе смотреть поединки "желто-черных" на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital, а также на клубном YouTube-канале RUH TV", – говорится в заявлении клуба.

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