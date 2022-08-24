Как и ожидалось, матч Руха против Металлиста во Львове продемонстрировал все "прелести" нашего футбола. Было весело! Съемочную группу Setanta Sports снова не пустили на стадион "отступника" от телепула, а УПЛ вместе с официальным транслятором ответили баном трансляции на ютуб-канале "желто-черных" – при этом руководство канала НТА решило не рисковать, отказавшись от показа игры. Не стал комментировать встречу и Виктор Вацко, которого анонсировали вчера.

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Впрочем, в середине первого тайма на пиратских сайтах появились ссылки на "пиратку". Нажав на них, зритель оказывался на официальном Фейсбуке Руха – клуб организовал трансляцию на нем. При этом никто не банил трансляцию, которую показывал Ruh TV на MEGOGO (подписка стоила 179 грн). Ну, где еще такое увидишь? Только ради этого новый сезон и нужно было начинать.

Чисто в футбольном плане Рух поразил меньше. Команда Леонида Кучука демонстрировала привычный футбол, который сложно описать словами. Мяч куда-то двигался, футболисты куда-то бегали, но за 40 минут львовяне провели лишь один момент – это Сапуга на 6-й минуте коленом замкнул подачу с углового на ближнюю стойку. Всё.

Металлист смотрелся гораздо активнее. Уже на 2-й минуте харьковчане могли забивать в результате заброса на левый край штрафной площади. Белый проиграл позицию Коркишко, однако Дмитрий не смог переиграть Панькива. На 10-й с линии штрафной стрелял Панасенко (над воротами), а на 13-й Коркишко бахнул с близкой дистанции мимо ближнего угла.

В середине первого тайма ничего интересного не происходило. Игра свелась к огромному количеству единоборств и фолов, но скуку на 37-й минуте развеял гол Металлиста. Коркишко отозвался на передачу с левого фланга и в касание пяткой разрезал оборону львовян – Картушов же ворвался в штрафную и пробил.

Панькив парировал, а Пидлепенец головой сыграл на добивании. Впрочем, уже на 41-й Рух отыгрался в результате контратаки с пасом Таллеса на ход Климчука – Юрий переиграл Мызюка и выстрелил метров с 22-х в дальний нижний угол. 1:1!

После этого матч остановили из-за воздушной тревоги. Арбитр отправил команды в укрытие на 43 минуте и 44 секунде – некоторые журналисты сообщают, что Григорий Козловский требовал с трибун доиграть первый тайм, но Денис Шурман был невозмутимым. Следующие 40 минут прошли без футбола, а по завершении тревоги командам дали несколько минут на разминку. Где-то в это время перестала работать трансляция Ruh TV.

Перша тривога на матчах УПЛ. Рух - Металіст. 43 хвилина.



Козловський кричить: та дайте вже дограти ті дві хвилини pic.twitter.com/evx2Jc7xGs — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) August 24, 2022

До перерыва Рух мог еще и гол забить усилиями Рунича, однако Василий при замыкании прострела Соломона-Отабора на линию вратарской пробил над воротами. В итоге первый тайм завершился минмиальной победой Металлиста. После этого команды снова ушли отдыхать, но уже не на 15 минут, а на 6-7.

Второй тайм продолжался недолго. Всего через 6 минут после его начала матч снова прервали из-за воздушной тревоги.Она длилась 1 час и 11 минут.

После возобновления команды сыграли еще 26 минут. За этот период руховцам так и не удалось создать что-то интересное у чужих ворот. Металлист действовал более динамично и интересно, хотя с обострением дела тоже не складывались. Впрочем, на 66-й минуте именно харьковчане забили второй раз: Картушов прошел на левом краю штрафной Довгого и выкатил пас на линию вратарской, а Прядун, появившись на поле минуту назад, принял мяч и вторым касанием прошил Панькива. 1:2!

Леонид Кучук сразу же произвел двойную замену, вместо Довгого и Соломона-Отабора бросив в бой Федорчука и Бойчука. Впрочем, не успели они разбегаться, как во Львове раздалась третья сирена. На табло застыла 76-я минута и 54-я секунда.

Гравці Руха та Металіста евакуюються через повітряну тривогу на матчі УПЛ pic.twitter.com/Qy2VaK2hk2 — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) August 24, 2022

Через 33 с лишним минуты игра возобновилась. Леонид Кучук выпустил в завершение матча Дидыка, Карабина и Притулу. Это позволило заработать несколько стандартов, однако ни один из них не стал острым. В конце концов финальный свисток зафиксировал заслуженную победу Металлиста!

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